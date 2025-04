Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25, l’Immortale Eusébio: costo e sfide da fare

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatoreuscita in data 11 aprile 2025.Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazonSBCNumero: 14Premio: 1x ICONANon scambiab.al momento dell’uscita: 1.500.000 Crediti circaScadenza: 11 giugno Leggenda NataPremio: 1x Small Silver Players PackEsattamente 11 giocatori rariEsattamente 11 bronzoStella nascentePremio: 1x x3 Common Gold Players PackEsattamente 11 giocatori rariEsattamente 11 argentoIn prestitoPremio: 1x Eusebio in prestitoValutazione squadra: min 83O rei de PortugalPremio: 1x Prime Electrum Players PackPortogallo: Min 1 gioc.