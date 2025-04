Assaltata e rapinata la gioielleria in centro a Milano

Alcuni malviventi hanno rapinato una gioielleria in via San Carpoforo a Milano (zona Brera) nel pomeriggio di venerdì 11 aprile. I malviventi sono scappati facendo perdere le loro tracce. Sul caso sta indagando la polizia. Tutto è accaduto intorno alle 16 nella via pedonale nel cuore di Brera.

