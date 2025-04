Quotidiano.net - Migranti, nave Libra arrivata al porto albanese di Shengjin. Cecilia Strada: “Ammanettati durante lo sbarco”

, 11 aprile 2025 – E' giunta in Albania ladella Marina militare con a bordo 40destinati al centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader. L'imbarcazione ha attraccato alsettentrionale di. Da lì isaranno trasferiti all'ex base militare dove resteranno fino a quando non saranno rimandati nei loro paesi di origine. "Scendevano", è la denuncia dell’europarlamentare del Pd,, che ha raccontato la visita aldi. L'arrivo a, in Albania, dellacon a bordo i 40trasferiti dall'Italia, 11 aprile 2025. Le persone a bordo saranno fatte sbarcare e verranno accompagnate dalle forze dell'ordine al centro di Gjader, a pochi chilometri di distanza. ANSA/ DOMENICO PALESSE "Chiederemo conto delle modalità del trasferimento - ha aggiunto- Aspettiamo di entrare nell'hotspot appena finite le operazioni di polizia.