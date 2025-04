Terza Categoria Il programma della 26^giornata dei gironi C ed E

Terza Categoria. In questo fine settimana si svolgerà infatti la ventiseiesima giornata, con tutti i fronti ancora apertissimi e combattuti punto su punto, quando mancano solo cinque giornate alla fine.Fonte: Profilo Instagram Real SassoferratoContinua il duello a breve distanza per il titolo tra Real Sassoferrato ed Urbanitas Apiro. .com - Terza Categoria / Il programma della 26^giornata dei gironi C ed E Leggi su .com Real Sassoferrato e Urbanitas Apiro proseguono il duello per il titolo contro Atletico 2008 e Fabriano, la Valle Del Giano difende il terzo posto contro la Serra Volante, il Largo Europa a Polverigi, l'Albacina contro la Cameratese e il Maiolati Pianello a Poggio San Marcello per la lotta playoff e Junior Osimana-Spes Jesi anticipo del venerdì; nel girone E l'AC Appignano cerca continuità per il quinto posto contro l'Elite Tolentino BVALLESINA, 11 APRILE 2025-Siamo alle battute finali del campionato di. In questo fine settimana si svolgerà infatti la ventiseiesima giornata, con tutti i fronti ancora apertissimi e combattuti punto su punto, quando mancano solo cinque giornate alla fine.Fonte: Profilo Instagram Real SassoferratoContinua il duello a breve distanza per il titolo tra Real Sassoferrato ed Urbanitas Apiro.

