Quotidiano.net - Carla Gozzi, la regina di stile ospite di ‘Verissimo’

Leggi su Quotidiano.net

Sarà nel salotto di Silvia Toffanin sabato 12 aprile a partire dalle 16:30,, style coach ma anche conduttrice, opinionista, manager e docente. Il volto noto della tv si racconterà per la prima volta a. Una vita dedicata alla moda Nata a Modena il 21 ottobre 1962, ha vissuto tra la sua città, Milano e New York. La sua carriera inizia come assistente di diversi stilisti: Jean-Charles de Castelbajac, Thierry Mugler, Christian Lacroix, Calvin Klein, Mila Schön, Gabriele Colangelo, Yohji Yamamoto. Successivamente, nel periodo vissuto a New York, si è formata come Consulente d’immagine e nel 2010 ha fondato la sua Accademia di’s Academy. Attualmente l’accademia è attiva ed è qui che si svolgono corsi di formazione per professionisti del Beauty ma anche di Business dress code, Personal branding e Leadership.