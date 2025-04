Crisi auto | Stellantis affonda in Borsa vendite in calo e futuro incerto

Stellantis a Piazza Affari. Il titolo crolla del 5%, attestandosi a 7,543 euro per azione, dopo la pubblicazione dei deludenti dati preliminari del primo trimestre 2025. Il colosso dell’auto, guidato da John Elkann, ha annunciato un drastico calo del 9% nelle consegne globali, pari a circa 1,2 milioni di veicoli. Un segnale d’allarme che riaccende le preoccupazioni su competitività, strategie industriali e capacità di tenuta nei mercati chiave.L’allarme più forte arriva dal Nord America, da sempre roccaforte redditizia del gruppo: le consegne sono crollate del 20%, con 325 mila veicoli immatricolati – ben 82 mila in meno rispetto al primo trimestre 2024. Le cause? Prolungate ferie aziendali a gennaio e il lento avvio della produzione dei rinnovati truck Ram 2500 e 3500. Panorama.it - Crisi auto: Stellantis affonda in Borsa, vendite in calo e futuro incerto Leggi su Panorama.it Giornata nera pera Piazza Affari. Il titolo crolla del 5%, attestandosi a 7,543 euro per azione, dopo la pubblicazione dei deludenti dati preliminari del primo trimestre 2025. Il colosso dell’, guidato da John Elkann, ha annunciato un drasticodel 9% nelle consegne globali, pari a circa 1,2 milioni di veicoli. Un segnale d’allarme che riaccende le preoccupazioni su competitività, strategie industriali e capacità di tenuta nei mercati chiave.L’allarme più forte arriva dal Nord America, da sempre roccaforte redditizia del gruppo: le consegne sono crollate del 20%, con 325 mila veicoli immatricolati – ben 82 mila in meno rispetto al primo trimestre 2024. Le cause? Prolungate ferie aziendali a gennaio e il lento avvio della produzione dei rinnovati truck Ram 2500 e 3500.

Crisi auto: Stellantis affonda in Borsa, vendite in calo e futuro incerto. Auto, crisi nera per Stellantis e affonda anche Tesla. Mercato auto in crisi: Stellantis affonda e la Cina sfida i dazi UE. Non solo Calcio | Nuovo San Siro. Ecco perché è la volta buona. TAVARES LASCIA STELLANTIS CHE AFFONDA NEL PIENO DELLA CRISI AUTO. Stellantis in crisi affonda l’indotto, il caso Trasnova. Ne parlano su altre fonti

Crisi auto: Stellantis affonda in Borsa, vendite in calo e futuro incerto - Con il crollo delle consegne globali e le difficoltà dei marchi premium, Stellantis affronta sfide decisive per la sua competitività nei mercati chiave ... (panorama.it)

Stellantis sotto pressione: consegne giù del 9%, affonda Maserati. Scivolone in Borsa - Il 2025 si apre in rosso per Stellantis: calo del 9% nelle consegne globali, -48% per Maserati e titolo giù del 5,5% a Piazza Affari. Regge solo il "Terzo motore". Rivista la strategia Leapmotor ... (msn.com)

Il crollo di Stellantis riporta l’Italia indietro di ben 69 anni - i dati pubblicati dalla FIM-CISL confermano quanto espresso da John Elkann nell'audizione parlamentare del 19 marzo ... (motorisumotori.it)