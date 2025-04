Secoloditalia.it - Identità e volano economico: FdI illumina i mille volti della Montagna, «un patrimonio da difendere, un futuro da costruire»

«Soltanto nel 2024 laha generato quasi 12 miliardi di valoreper la spesa turistica, con una crescita del 5% delle presenze e questo anche grazie all’attenzione che il governo, il ministero del Turismo e Fratelli d’Italia hanno voluto porre su questo tema». A dirlo è stato Gianluca Caramanna, deputato FdI e responsabile dipartimento Turismo del partito, nel suo intervento a “Spazio. Unda, unda”, la due giorni organizzata da FdI a La Thuile, in Valle d’Aosta, che si è aperta oggi.Santanchè: «Nessun governo ha mai messo così al centro la»«Io credo che non ci sia mai stato nessun governo nella storia repubblicana che abbia mai messo così al centro la, e lo dico senza presunzione perché è merito del governo», ha rivendicato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ricordando che «abbiamo messo 500 milioni sulla, una cifra importante, dividendo tra gli Appennini, che sono la parte più fragile perché meno conosciuta, dove avevano anche bisogno per gli impianti di risalita e dove abbiamo trovato anche l’altro giorno altri 13 milioni per il cambiamento climatico, che piaccia o non piaccia senza estremizzazioni e ideologie c’è, e noi abbiamo bisogno di prepararci sempre di più all’innevamento delle piste».