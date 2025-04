.com - Pallamano A Gold / La Publiesse Chiaravalle va in Sardegna: sfida alla Raimond Sassari

La formazione di Guidotti affronta la quinta in classifica, in lotta per i play-off. Verdino: “Adesso la squadra è pronta per affrontare le migliori”, 11 aprile 2025 – Vincere il terzo derby stagionale non è un dato banale. Lamercoledì, nel turno infrasettimanale, ha lanciato l’ennesimo segnale a se stessa e a tutta la Serie A. Ma è già tempo di voltare pagina. Il tour de force continua: si vola in. Domani, sabato 12 aprile, alle ore 15, c’è. Il quartultimo impegno di campionato sarà visibile in diretta streaming attraverso il canale YouTube della Federazione.Patricio Verdino, l’uomo copertina del derby vinto contro il Camerano 32-24, riparte da questi due punti pesantissimi: “Eravamo un po’ troppo nervosi durante il primo tempo.