Zonawrestling.net - Dopo l’addio alla TNA, Gail Kim sarà presente alla NWA Crockett Cup

Come sappiamo,Kim ha recentemente datoTNA. Per lei, però, è già tempo di rimettersi in pista ed è già stata annunciata la sua prima presenza ad un evento wrestling non targato TNA., infatti,NWACup in programma il 17 maggio prossimo presso la 2300 Arena di Philadelphia. Ad annunciarlo la stessa NWA.Kim in NWATramite un post sui social, la NWA ha annunciato la presenza diKimCup del 17 maggio. La Hall Of Famerper una sessione di autografi. Per il momento non è previsto un suo ritorno sul ring e non è chiaro se e quando lo farà. Nei giorni scorsi, Fightful Select aveva evidenziato che il suo contratto con la TNA non prevedeva una clausola di non competizione il che significa cheavrebbe potuto apparire in altre federazioni sin da subito.