Bce martedì 15 il Consiglio direttivo incontra Antonio Costa

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 11 apr. (askanews) – Mentre proseguono le turbolenze dei mercati innescate dai dazi commerciali voluti dall’amministrazione Trump, la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha invitato perprossimo, 15 aprile, il presidente deleuropeo, il portoghese, a una “cena informale” che coinvolgerà l’interodell’istituzione monetaria, in cui siede anche il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. Secondo quanto riferisce un portavoce della Bce l’incontro riguarderà “questioni di interesse reciproco” e si inserisce nell’ambito degli scambi in corso tra l’Eurosistema delle banche centrali e ileuropeo. L’incontro sarà totalmente separato dalmonetario, che si svolgerà mercoledì e si concluderà giovedì, in cui i banchieri centrali torneranno a decidere su tassi di interesse e aspetti chiave della linea monetaria.