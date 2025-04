Pasqua 2025 la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze

Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze.Ogni anno nel centro storico rivivono in ben 40 quadri i passi più. Latinatoday.it - Pasqua 2025, la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze Leggi su Latinatoday.it Tra le Vie Crucis più celebri al mondo, che vanta una lunghissima tradizione e una cura meticolosa che coinvolge l’intera comunità e anche artisti affermati c’è ladidi.Ogni anno nel centro storico rivivono in ben 40 quadri i passi più.

A Gattolino un centinaio di giovanissimi mettono in scena la sacra rappresentazione della Pasqua. Pasqua a Joppolo, nove giorni di appuntamenti con la rappresentazione sacra "Passio Christi". Caposele, Sacra rappresentazione della Via Crucis. SACRA RAPPRESENTAZIONE DELLA PASSIONE DI CRISTO – Sabato 18 Aprile 2025. A Venosa la rappresentazione del Venerdì Santo: "le strade del centro storico si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto". L'appuntamento. Venerdì Santo 2025 in Friuli Venezia Giulia: sacre rappresentazioni e Via Crucis tra fede e tradizione. Ne parlano su altre fonti

Settimana Santa di Caltanissetta 2025, la Passione di Cristo nei riti della tradizione nissena: ecco il programma - Nel 1869, quando il barone Vincenzo di Figlia di Granara fece notare l’incongruenza di tale simulacro con il clima di festa della Domenica delle Palme, venne portata in processione una statua del ... (ilfattonisseno.it)

Pasqua a Joppolo, nove giorni di appuntamenti con la rappresentazione sacra "Passio Christi" - La Settimana Santa a Joppolo Giancaxio comincia venerdì 11 aprile alle 18 con la celebrazione eucaristica e la via Crucis cittadina che partirà dalla chiesa Madre snodandosi lungo via Roma, via ... (agrigentonotizie.it)

Sacra Rappresentazione Passione di Cristo a Sassoferrato - Una città intera che si fa palcoscenico, una tradizione viva da oltre settant'anni, un racconto corale che attraversa il tempo. (ANSA) ... (msn.com)