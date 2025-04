Caso Pierina ore cruciali per Louis Dassilva | ecco la data del Riesame

Louis Dassilva, il 35enne senegalese indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli e per questo in carcere dallo scorso 16 luglio. Una doppia possibilità di ’giocarsi’ le proprie carte, quelle assemblate in suo favore dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, per riconquistare la libertà. Una libertà che manca da quando il metalmeccanico è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato perché ritenuto l’autore materiale dell’aggressione da 29 coltellate con cui il 3 ottobre ’23 venne uccisa Pierina nei sotterranei di via del Ciclamino. Rimini 12-10-2023 - Omicidio Pierina Paganelli - Valeria Bartolucci e Louis Dassilva. © Manuel Migliorini / Adriapress. Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, ore cruciali per Louis Dassilva: ecco la data del Riesame Leggi su Ilrestodelcarlino.it Rimini, 11 aprile 2025 - È come se fosse una doppia chance quella che per i prossimi giorni vede profilarsi davanti a sé, il 35enne senegalese indagato per l’omicidio diPaganelli e per questo in carcere dallo scorso 16 luglio. Una doppia possibilità di ’giocarsi’ le proprie carte, quelle assemblate in suo favore dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, per riconquistare la libertà. Una libertà che manca da quando il metalmeccanico è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato perché ritenuto l’autore materiale dell’aggressione da 29 coltellate con cui il 3 ottobre ’23 venne uccisanei sotterranei di via del Ciclamino. Rimini 12-10-2023 - OmicidioPaganelli - Valeria Bartolucci e. © Manuel Migliorini / Adriapress.

Caso Pierina, ore cruciali per Louis Dassilva: ecco la data del Riesame. Rimini, giallo di Pierina: riprende l’interrogatorio di Manuela Bianchi. Ore cruciali per le sorti di Dassilva. Rimini. Caso Pierina, settimana cruciale. Ecco le 24 ’armi’ della procura. Caso Pierina, ore cruciali per Louis Dassilva e la possibile svolta. Omicidio Pierina Paganelli, arriva la svolta: convocato a sorpresa Loris Bianchi, fratello di Manuela, per testimoniare sull’incidente del cognato Giuliano Saponi. Davvero è collegato al delitto e compiuto sempre per mano di Louis Dassilva?. Caso Pierina: nuovi dubbi sull'incidente del figlio. Ne parlano su altre fonti

Pierina Paganelli, oggi la decisione sulla scarcerazione di Dassilva: le frasi choc della moglie e i suoi legali che puntano su Manuela Bianchi - È attesa per oggi la decisione sulla scarcerazione di Louis dassilva in merito all'omicidio di Pierina Paganelli. Stasera in tv, venerdì 11 aprile, alle ore 21.25, su Rete 4, ... (msn.com)

Pierina Paganelli, oggi la decisione su Dassilva - È attesa per oggi la decisione sulla scarcerazione di Louis Dassilva in merito all'omicidio di Pierina Paganelli. Stasera in tv, venerdì 11 aprile, alle ore 21.25, su Rete 4, ... (ilmessaggero.it)

Caso Pierina, interrogata Manuela: “Louis è la persona che ho amato di più nella mia vita” - Finita la prima giornata dell’interrogatorio fiume della nuora della vittima durante l’incidente probatorio. In aula c’è pure lui, ma è dietro un paravento. Il legale di lei: “Il sentimento di Bianchi ... (msn.com)