McLaren dominante nelle prove libere in Bahrain Norris e Piastri senza rivali | Ferrari lontane

McLaren di Piastri e Norris mostrano una netta superiorità nelle prove libere del GP del Bahrain della Formula 1 2025: avversari lontani nelle simulazioni di qualifica e di passo gara, comprese le Ferrari di Leclerc e Hamilton che montavano il nuovo pacchetto d'aggiornamenti. Leggi su Fanpage.it Ledimostrano una netta superioritàdel GP deldella Formula 1 2025: avversari lontanisimulazioni di qualifica e di passo gara, comprese ledi Leclerc e Hamilton che montavano il nuovo pacchetto d'aggiornamenti.

