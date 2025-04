Thesocialpost.it - Carceri, via libera ai colloqui intimi: il Dap detta le regole per le “stanze dell’amore”

Attese da oltre un anno, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha cancellato il divieto deitra detenuti e partner, arrivano ora le linee guida ufficiali che regolano le modalità di questi incontri. Il documento, firmato da Lina Di Domenico per il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), definisce tempi, spazi e requisiti per accedere a quelli che sono stati ribattezzati come “dell’affettività”.La decisione della Consulta, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, aveva aperto la strada a un nuovo diritto per i detenuti: quello di vivere la propriatà con il coniuge, il partner dell’unione civile o il convivente. A confermare questa svolta erano stati anche tre Tribunali di Sorveglianza – Spoleto, Reggio Emilia e Verona – che avevano accolto i ricorsi di detenuti che rivendicavano la possibilità di mantenere legami affettivi significativi anche durante la detenzione.