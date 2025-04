Cultweb.it - Com’è morto Primo Levi? Oggi il 38esimo anniversario

L’11 aprile 1987 venne ritrovato a Torino il corpo senza vita dello scrittore, alla base della tromba delle scale del palazzo in cui abitava: l’ipotesi ufficiale è che egli si sia lanciato nel vuoto. A 38 anni da questo tragico evento, cerchiamo di capire cosa sia successo esattamente quel giorno e ricordiamo il contributo di questo straordinario autore e partigiano italiano, nonché superstite dell’Olocausto.nasce nel 1919 a Torino da una famiglia di ebrei piemontesi di origini spagnole e provenzali; cagionevole di salute ma assai diligente a scuola, durante il liceo sviluppa un grande interesse per la chimica, campo in cui spera di intraprendere una carriera lavorativa. È proprio alla facoltà di chimica dell’università di Torino che si iscrive dopo il diploma, giusto un anno prima dell’entrata in vigore delle leggi razziali in Italia che gli creano non poche difficoltà ma non gli impediscono di conseguire la laurea con lode, nel 1941.