Albania arrivata la nave coi nuovi 40 migranti La denuncia di Cecilia Strada | Erano ammanettati

arrivata a Shengjin, in Albania, la nave Libra che trasporta quaranta migranti trasferiti dall’Italia. Le persone a bordo dell’imbarcazione sono state fatte sbarcare nel pomeriggio e sono state accompagnate dalle forze dell’ordine dell’ordine al centro di Gjadeer, a pochi chilometri di distanza. Pochi giorni fa, era stato lo stesso governo italiano ad annunciare la ripresa dei controversi trasferimenti di migranti nella struttura in Albania. Secondo quanto si apprende, le persone trasferite sono di nazionalità tunisina, egiziana, bengalese, pachistana, algerina, georgiana, nigeriana e moldava. I migranti arriverebbero dai Cpr di Bari, Torino, Trapani, Gorizia, Milano e Brindisi.La denuncia di Cecilia Strada: «Erano ammanettati»Assieme ai trasferimenti di migranti, sono riprese anche le polemiche. Leggi su Open.online a Shengjin, in, laLibra che trasporta quarantatrasferiti dall’Italia. Le persone a bordo dell’imbarcazione sono state fatte sbarcare nel pomeriggio e sono state accompagnate dalle forze dell’ordine dell’ordine al centro di Gjadeer, a pochi chilometri di distanza. Pochi giorni fa, era stato lo stesso governo italiano ad annunciare la ripresa dei controversi trasferimenti dinella struttura in. Secondo quanto si apprende, le persone trasferite sono di nazionalità tunisina, egiziana, bengalese, pachistana, algerina, georgiana, nigeriana e moldava. Iarriverebbero dai Cpr di Bari, Torino, Trapani, Gorizia, Milano e Brindisi.Ladi: «»Assieme ai trasferimenti di, sono riprese anche le polemiche.

