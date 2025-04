Oasport.it - TABÙ SFATATO! Lorenzo Musetti batte finalmente Tsitsipas e plana in semifinale a Montecarlo!

, per la prima volta in carriera, raggiunge lain un Masters 1000. A, il toscanoper la prima volta in carriera Stefanos: il greco, tre titoli nelle ultime quattro edizioni del torneo, è costretto a cedere per 1-6 6-3 6-4. Per la terza volta consecutiva c’è un italiano nei migliori quattro nel primo 1000 rosso, dopo le due volte di Jannik Sinner nel 2023 e 2024. Il prossimo ostacolo è rappresentato da Alex de Minaur: l’australiano,ndo 6-0 6-0 Grigor Dimitrov in tre quarti d’ora, è diventato il primo giocatore dall’istituzione dei Super 9/Masters Series/Masters 1000 a infilare una “bicicletta” in una partita di questa categoria tra quarti, semifinali e finale.Storia strana, quella dell’inizio.recupera da sotto 40-0 nel primo game,decide di venire più vicino alla rete e di prendersi così il primo game, per poi trovare subito dopo il break che lo manda sul 2-0 e poi 3-0 in poco più di 10 minuti.