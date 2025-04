Thesocialpost.it - Dazi, che bordata a Trump: “Mai visto niente del genere!”. Recessione

NEW YORK – Gli Stati Uniti potrebbero essere “già in” o comunque molto vicini a una contrazione economica vera e propria. L’allarme arriva da Larry Fink, amministratore delegato di BlackRock, il più grande gestore di patrimoni al mondo. Le sue parole, pronunciate nel corso di un’intervista, hanno colpito per la loro durezza e per la valutazione netta del contesto attuale: “Sono rimasto sorpreso daidi, sono andati al di là di qualsiasi cosa avrei mai potuto immaginare nei miei 49 anni in finanza” .Non si tratta, ha precisato, di uno scontro tra finanza e popolo: “Questa non è Wall Street contro Main Street”, perché il crollo dei mercati “colpisce i risparmi di milioni di persone ordinarie” . La reazione dei mercati alle recenti politiche annunciate da Donald, tornato alla Casa Bianca da gennaio, sta infatti generando forti tensioni sulle piazze finanziarie e pone interrogativi su una possibile nuova stagione di protezionismo aggressivo.