Tvzap.it - Caterina Balivo dice addio a “La volta buona”? Cosa sappiamo

Leggi su Tvzap.it

News TV. Quando si parla di programmi televisivi di successo, non tutti riescono a mantenere la stessa forza nel tempo, e anche Lasembra ormai destinato a chiudere i battenti. Nonostante il programma abbia avuto il suo seguito, gli ascolti non sono mai stati all’altezza di altri colossi della televisione, come Uomini e Donne, che su Canale 5 riesce a registrare quasi tre milioni di spettatori. La fine della programmazione del talk condotto danon è certo una sorpresa, considerato che l’estate si avvicina e la Rai tradizionalmente riserva la stagione calda a programmi estivi, lasciando i conduttori di punta in pausa fino a settembre.Leggi anche: Marco Liorni contro “Queen Mary” De Filippi, la Rai lancia la sfidaLeggi anche: “The Voice Senior”, stasera la finale: chi è la favorita per la vittoriaLa dichiarazione che ha fatto discutereDurante una recente puntata,ha recentemente lanciato una frase che non è passata inosservata, durante un incontro informale con l’ex conduttore Marco Predolin.