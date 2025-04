Gaza Onu | In molti raid Israele uccide soltanto donne e bambini Monsignor Pizzaballa | Catastrofe vergognosa

Gaza sotto il fuoco di Israele c'è una "situazione drammatica, catastrofica, vergognosa, dove la dignità delle persone, di quei 2,3 milioni di persone, non è tenuta in minima considerazione. Non possiamo pensare che siano tutti collusi col terrorismo e con il crimine". A dirlo in un'intervista a Tv2000 è Monsignor Pierbattista Pizzaballa, cardinale e patriarca cattolico di Gerusalemme. "È molto difficile prevedere cosa accadrà a Gaza, vediamo cosa sta accadendo ora. C'è molto non detto perché pochi sono presenti nel territorio e quindi sanno esattamente cosa sta accadendo", denuncia Pizzaballa. "Dobbiamo essere aperti a tutte le prospettive, tenendo alta comunque l'attenzione nostra, ma anche quella di tutte le chiese del mondo, di tutti quelli che ci vogliono ascoltare sulla gravità di quello che sta accadendo", afferma.

