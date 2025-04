Notizieaudaci.it - Alberto Stasi in semilibertà, la madre di Chiara Poggi: ‘Spero di non incontrarlo mai più

Leggi su Notizieaudaci.it

Il tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta dei legali diIl tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso la semi libertà ad. È la decisione a 48 ore dall’udienza di mercoledì 9 aprile in cui i legali del 41enne, detenuto a Bollate per il delitto di Garlasco hanno chiesto la misura alternativa che concede di passare buona parte della giornata fuori dal carcere. Il pg aveva chiesto il rigetto della misuraLa decisione della Sorveglianza arriva dopo l’udienza di lunedì 9 aprile quando la Procura generale di Milano, attraverso la sostituta pg Valeria Marino, ha chiesto il rigetto della misura e, in subordine, un rinvio del procedimento per valutare le circostanze riguardanti l’intervista televisiva a Le Iene andata in onda lo scorso 30 marzo, e rilasciata durante un permesso premio ma senza l’autorizzazione del magistrato della Sorveglianza.