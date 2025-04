Atp Montecarlo straordinario Musetti | rimonta Tsitsipas e vola in semifinale

Musetti che vince in rimonta al terzo set contro il greco Stefanos Tsitsipas: in semifinale a Montercarlo troverà Alex De Minaur Ilgiornale.it - Atp Montecarlo, straordinario Musetti: rimonta Tsitsipas e vola in semifinale Leggi su Ilgiornale.it Un'altra superba prestazione di Lorenzoche vince inal terzo set contro il greco Stefanos: ina Montercarlo troverà Alex De Minaur

