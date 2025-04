Dilei.it - La figlia di Amadeus, risate e un caffè insieme: “Coppia a sorpresa”

Alice Sebastiani, ladi, protagonista adella cronaca rosa. La giovane, che si è sempre tenuta alla larga da luci della ribalta e popolarità, è stata paparazzata in compagnia di uno dei cantanti del momento. Un artista che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo guidato dall’ex volto Rai: Alfa.Ladie il cantante Alfa beccatiLadi, Alice Sebastiani, e il cantante Alfa sono stati beccatidai paparazzi di Diva e Donna. I due sono stati sorpresi a Milano durante un pomeriggio fatto die chiacchiere. Prima una passeggiata in centro, poi una sosta al bar. “Lui 24 anni, lei 26, parlano, ridono, si divertono – scrive la rivista – Alice in particolare pare gradire tantissimo la compagna del cantante genovese”.A quanto pare Alfa e Alice si sono conosciuti a Sanremo nel 2024: lei era all’Ariston per sostenere papà, lui in gara con la canzone Vai con la quale si è classificato al decimo posto.