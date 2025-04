Nuova truffa del sms svuota conto | come funziona e come tutelarsi

Nuova truffa sta mettendo in allarme i correntisti italiani, in particolare quelli di UniCredit. Questo inganno utilizza comunicazioni apparentemente ufficiali per convincere le vittime a effettuare bonifici istantanei a favore dei truffatori. Ecco come funziona e come proteggersi.come funziona la Nuova truffa SmsLa truffa si avvale di un SMS fraudolento che sembra provenire da UniCredit, informando il destinatario di un presunto problema tecnico e invitandolo a contattare un numero per la gestione delle emergenze. Una volta effettuata la chiamata, il cliente viene informato che sarà ricontattato dal Servizio Clienti o dall'Ufficio Antifrode. A questo punto, un truffatore, fingendosi un operatore della banca, fornisce istruzioni per eseguire bonifici istantanei dal dispositivo della vittima, con la scusa di mettere in sicurezza i fondi.

