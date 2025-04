Dilei.it - Fedez a cena con Clara Soccini, che succede tra i due?

Dal palco dell’Ariston alle copertine di cronca rosa:sono stati protagonisti a Sanremo con Battito e Febbre, ma nelle ultime ore si parla di loro per altri motivi. Il rapper e l’ex protagonista di Mare Fuori, infatti, sono stati fotografati ainsieme a Milano: chi pensava ad un flirt, ad ogni modo, resterà deluso. Secondo i ben informati, istarebbero invece lavorando insieme ad un progetto.Da quando ha detto addio a Chiara Ferragni,è stato ritratto in compagnia di diverse ragazze: flirt ipotetici mai confermati, ai quali, nelle ultime ore, sembra essersene aggiunto un altro piuttosto chiacchierato. Il rapper milanese è stato infatti pizzicato da Chi aa Milano con una famosa collega:. Il settimanale di Alfonso Signorini, tuttavia, fa sapere che iartisti si sono sì concessi un pasto da Vesta, il locale di Leonardo del Vecchio nel cuore di Brera, ma non si è trattato di un incontro a lume di candela.