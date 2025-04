Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Addio allala australiana. La star del talent "Australia's Next Top" nel 2015, che poi ha intrapreso una carriera di successo sfilando per marchi come Versace e Armani, èall'età di 27. Da tempo la toplottava contro una malformazione arteriovenosa, una rara patologia cerebrale. L'annuncio della .