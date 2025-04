.com - Pallamano A Gold / La Macagi Cingoli vola in Sicilia: sfida alla capolista Albatro Siracusa

Si affrontano le due squadre più in forma del campionato, con i cingolani a +3 dai play-out. Palazzi: “Continueremo a giocare la nostra, 11 aprile 2025 – Dopo il turno infrasettimanale prosegue il campionato di Serie Ae ora 6 punti dividono ladall’aritmetica permanenza in massima serie di. Domani, sabato 12 aprile, nella 23^ giornata la squadra di Palazzi affronterà in trasferta laTeamnetwork, unica formazione ad avere rispetto a Strappini e compagni una striscia vincente positiva migliore in corso nel campionato con 6 successi di fila, contro i 5 dei cingolani. “Continueremo a giocare la nostra– spiega coach Sergio Palazzi -, abbiamo superato due scogli importanti e ora ci divertiamo a stare insieme”.