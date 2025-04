Taken 3 – L’ora della verità | la spiegazione del finale del film

Leggi su Cinefilos.it

3 –: ladeldelNel 2008, il Io vi troverò (), si è rivelato un thriller davvero sorprendente, con una storia avvincente e una buona dose di violenza vietata ai minori. Non sorprende che lo scrittore e regista Luc Besson sia stato convinto a dare il via a un franchise che ruotasse attorno al Bryan Mills di Liam Neeson negli anni successivi. Dopo– La vendetta nel 2012, nel 2014 il terzoserie,3 –, vede Bryan incastrato per l’omicidio dell’ex moglie Lenore (Famke Janssen). Quanto può essere sfortunato un ex agenteCIA con l’abilità di dare la caccia alle persone e ucciderle in un milione di modi diversi?Dopo aver massacrato i rapitorifiglia nel primoe aver affrontato le conseguenze delle sue azioni nel primo sequel, il terzodel franchise prende dunque una direzione leggermente diversa.