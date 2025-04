Ilgiorno.it - Incidente in galleria a Dervio, con l’auto si schianta contro il furgoncino davanti a lei: ferita 36enne

(Lecco), 11 aprile 2025 – La velocità eccessiva, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, un'esitazione di troppo prima di frenare. Una automobilista di 36 anni nel pomeriggio di oggi ha tamponato unche la precedeva. L'è successo in unadella Statale 36 all'altezza di, in direzione nord, verso Colico. L'L'impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stata proprio lei, la. Mentre infatti il camioncino ha retto all'impatto, la sua macchina no: la parte anteriore si è deformata, il parabrezza è quasi esploso e il telaio l’ha intrappolata all'interno dell'abitacolo. Lo schianto è successo poco prima delle 16, nellaCorenno, lunga poco meno di 800 metri, nel tratto di Supestrada che attraversaappunto.