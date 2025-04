Ilgiorno.it - “I valori della Resistenza nel Risorgimento”, incontro al Teatro Binario 7 di Monza

, 11 aprile 2025 – Unper indagare le profonde connessioni tra, e per approfondire, con lo storico brianzolo Pietro Arienti, ciò che fu lain Brianza. Sabato sarà interessantissimo l’evento organizzato dall’Associazione mazziniana italiana di, dal titolo “Inel”, in scena alla Sala Carver del7 dalle ore 17.30. Interverranno il neo-presidente dell’Associazione mazziniana italiana diLeonardo Canesi, la presidente onoraria Gianna Parri (per 27 anni alla guida dell’associazione), e Pietro Arienti, che presenterà la sesta edizione, uscita da qualche giorno, del suo “Lain Brianza”, successo editoriale che porta alla luce i fatti che hanno contraddistinto la Liberazione brianzolo, con il racconto di battaglie, retroscena e aneddoti.