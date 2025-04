Lapresse.it - Giubileo 2025, l’arciprete di San Pietro dopo i restauri: “Venite a visitare la Basilica”

“Nel cuore deldella Speranza il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano, così come la nuova illuminazione della Necropoli e delle Grotte Vaticane, si rivelano gesti di luce e di memoria, che accompagnano il pellegrino in un’esperienza di contemplazione, fede e bellezza”. Cosìdelladi San, cardinale Mauro Gambetti, intervenendo nella conferenza stampa di presentazione del restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII, che ieri sono stati visitati anche da Papa Francesco nel corso della visita a sorpresa nelladi San, e la riqualificazione illuminotecnica della Necropoli, delle Sale archeologiche e delle Grotte Vaticane. “Vi invito a venire a San, per vedere come sempre più splende ed è accogliente la, e sempre più il cuore della cristianità è in grado di sintonizzarsi con il cuore delle persone”, ha dettoa margine della presentazione.