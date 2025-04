Lapresse.it - Atp Montecarlo 2025, Musetti è in semifinale: sconfitto Tsitsipas in rimonta

Lorenzosi qualifica per ladell’Atp, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco . Il tennista azzurro, che domani giocherà la primain carriera in un Masters 1000, si è imposto incontro il campione uscente Stefanoscon il punteggio di 6-1, 3-6, 4-6 in due ore e 21? di gioco. Inaffronterà l’australiano Alex De Minaur, che nell’altro quarto di finale disputato nel pomeriggio ha dominato contro Grigor Dimitrov con un doppio 6-0 in tre quarti d’ora di gioco.