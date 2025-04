Capolavoro-Musetti il colpo che abbatte Tsitsipas | Video

Musetti si qualifica per la semifinale nel "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco. Il montepremi totale? 6.128.940 euro. Il tennista azzurro, che domani giocherà la prima semifinale in carriera in un Masters 1000, ha vinto in rimonta contro il campione uscente Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-1, 3-6, 4-6 in due ore e 21' di gioco. In semifinale, invece, Musetti dovrà affrontare l'australiano Alex De Minaur, che nell'altro quarto di finale disputato nel pomeriggio ha dominato contro Grigor Dimitrov con un doppio 6-0 in tre quarti d'ora di gioco. Nella giornata di ieri Musetti ha vinto anche il tanto atteso derby tricolore e ha battuto Matteo Berrettini. In riferimento al match contro Tsitsipas diceva: "È passato parecchio tempo dalla nostra ultima partita.

