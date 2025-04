La visita del ministro Valditara a Copertino | Il liceo Don Tonino Bello esempio di buone pratiche

Copertino - E’ tornato in Puglia e nel Salento in occasione delle celebrazioni della Giornata del Mare e della Cultura Marinara in quel di Brindisi e Lecce, ma anche per mantenere la promessa fatta alla dirigente scolastica del liceo Don Tonino Bello di Copertino, Paola Alemanno, di far visita. Lecceprima.it - La visita del ministro Valditara a Copertino: “Il liceo Don Tonino Bello esempio di buone pratiche” Leggi su Lecceprima.it - E’ tornato in Puglia e nel Salento in occasione delle celebrazioni della Giornata del Mare e della Cultura Marinara in quel di Brindisi e Lecce, ma anche per mantenere la promessa fatta alla dirigente scolastica delDondi, Paola Alemanno, di far

La visita del ministro Valditara a Copertino: “Il liceo Don Tonino Bello esempio di buone pratiche”. Scuola, il Ministro Valditara in visita a Padova alla Fondazione San Nicolò di Noventa Padovana. Il ministro Valditara in visita a Torbole Casaglia e Remedello. «Ci hanno impedito di incontrare Valditara: presentato un istituto che non corrisponde alla realtà». Il ministro Valditara a Torbole Casaglia e a Remedello: «Scuola digitale, investiti oltre 2 miliardi». Il ministro Valditara a Piacenza: visita istituzionale o campagna elettorale?. Ne parlano su altre fonti

Il ministro Valditara fa visita alla sede dell'associazione "A voce de creature" - Il ministro Giuseppe Valditara ha fatto visita all'associazione “A voce de creature” di don Luigi Merola che ha così commentato: “Sono contento di questa visita perché i miei bambini non solo hanno bi ... (rainews.it)

Camilla visita una scuola a Roma, i bambini salutano la Regina sventolando bandiere del Regno Unito - La Regina Camilla ha visitato l’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Roma, incontrando studenti, docenti, dirigenti scolastici. Presente il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. All’ingr ... (ilgiornale.it)

VIDEO | Valditara in visita in una scuola di Napoli, la protesta del collettivo: “Com’è andata la passerella?” - VIDEO | Valditara in visita in una scuola di Napoli, la protesta del collettivo: “Com’è andata la passerella?” Il ministro oggi ha annunciato uno stanziamento di altri 12 milioni di euro per l'inclusi ... (informazione.it)