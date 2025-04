Lanotiziagiornale.it - Lavori che ti consentono di viaggiare: quali sono?

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il viaggio è solitamente indicato come una delle esperienze più piacevoli che si possano fare nella vita ed è decisamente raro incontrare persone che non amino prendere un aereo almeno una volta all’anno alla ricerca di luoghi e culture nuove, di relax o di attività adrenaliniche. In un mondo sempre più connesso,aumentate sensibilmente anche le opportunità pergrazie al lavoro, alimentando nuovi stimoli e possibilità di crescita, ma anche qualche inevitabile fatica.tante, oggi, le persone alla ricerca diche richiedano di spostarsi frequentemente in patria o all’estero, ma il punto di partenza per l’assunzione in ambiti professionali di questo generesempre due: un buon curriculum vitae e la lettera di presentazione. Se il CV rappresenta il biglietto da visita per definizione, ovvero il documento con cui catturare l’attenzione e l’interesse dei recruiter, la lettera di presentazione, anche in inglese per porre in risalto le proprie competenze linguistiche e incrementare le possibilità dilavorando, è un testo personale nel quale far leva sulle motivazioni, sulle esperienze e su alcuni tratti del proprio carattere per convincere chi deve assumere.