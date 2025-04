Sololaroma.it - Lazio-Roma, il piano di sicurezza: pronti duemila agenti

Il derby della Capitale si avvicina, e come sempre l’attenzione non è soltanto per quanto accadrà sul campo. Il match tra, in programma domenica 13 aprile alle ore 20:45, sarà infatti una delle partite più delicate della stagione anche sotto il profilo dell’ordine pubblico. Non è un caso che la Prefettura di, in collaborazione con il Questore Roberto Massucci, abbia predisposto undistraordinario, che prevede il dispiegamento di bendelle forze dell’ordine.Secondo quanto riportato daToday, polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale saranno già operative dal venerdì sera con le prime chiusure stradali e le operazioni di bonifica nelle aree più sensibili. Il derby si giocherà in notturna – proprio come all’andata – e questo ha richiesto misure ancora più accurate per garantire la massimaprima, durante e dopo il fischio finale.