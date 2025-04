Il rinnovamento di Elisabetta Canalis | tra gossip e bellezza

Dopo la separazione, la showgirl sarda sfoggia un look fresco e alla moda. Elisabetta Canalis e il nuovo look: un cambio di stile dopo la rottura su Donne Magazine.

Elisabetta Canalis rilancia lo shatush, il nuovo look color albicocca per la primavera - La miglior cura per un cuore spezzato? Un look nuovo di zecca: lo sa bene la bella Elisabetta Canalis che, tornata single, è passata allo shatush. (dilei.it)

“Elisabetta Canalis tradita da Georgian Cimpeanu”, nel gossip spunta il nome della modella Jessica Michel Serfaty - La rivista DiPiùTv racconta la crisi di Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu che si sarebbe scatenata a causa di un tradimento ... (fanpage.it)

“Elisabetta Canalis tradita da Georgian Cimpeanu”, 'colpa' della modella Jessica Michel Serfaty - La showgirl sarebbe volata in Italia da sola: il sospetto di un tradimento con Jessica Michel Serfaty scuote la coppia ... (41esimoparallelo.it)