LIVE MotoGP GP Qatar 2025 in DIRETTA | iniziano le pre-qualifiche Bagnaia insegue Marc Marquez

DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00

19.04 Tutti in pista, cercando di trovare il primo giro cronometrato.

19.02 Iniziate le pre-qualifiche a Lusail!

18.58 Pochi istanti e si incomincia! Tutto pronto a Lusail per questo turno così importante!

18.56 Pecco Bagnaia, come suo solito, ha iniziato il venerdì senza spingere troppo, crescendo passo dopo passo. Le sensazioni, per quanto visto, sembrano buone. Saprà confermarle anche nelle pre-qualifiche?

18.53 Cosa ci ha detto la FP1? Che Marc Marquez, tanto per cambiare, sta volando. Lo spagnolo è salito in moto e ha subito martellato su tempi eccezionali. Come faceva prima della caduta di Austin.

18.50 Piloti in attività con vittorie a Lusail:
2 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017, 2021}
1 – Marquez Marc (ESP) {2014}
1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2021}
1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2022}
1 – DI GIANNANTONIO Fabio (ITA) {2023}
1 – Bagnaia Francesco (ITA) {2024}

MARTIN Jorge (SPA) ha vinto le 2 Sprint Race disputate.

