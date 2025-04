Ilgiorno.it - A Lecco la corsa in taxi costa di più: ecco le nuove tariffe

Leggi su Ilgiorno.it

, 11 aprile 2025 – Unindi più a. Sindaco e assessori hanno approvato ledei. Hanno anche previsto duelicenze, ma solo per il periodo della bella stagione, da maggio a settembre, per non lasciare più i turisti a piedi, come invece succede spesso LeLeerano ferme dal 2012. Alla base del rincaro, il generale aumento dei prezzi dei veicoli e del carburante, ma anche il boom dei turisti. Il nuovo sistema tariffario, in vigore da metà mese, è stato varato in seguito a un confronto con isti lecchesi e il consorzio deisti lecchesi, ma anche con i commercianti e gli albergatori. Sono in linea con quelle degli altri capoluoghi lombardi. Gli aumenti dellechilometriche variano da un minimo di 30 centesimi a un massimo di 1 euro a seconda della tipologia die delle maggiorazioni.