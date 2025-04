Moto2 | Manuel Gonzalez detta legge anche nelle pre-qualifiche a Lusail Fuori dalla top 20 gli italiani

Manuel Gonzalez continua a dettare legge in quel di Lusail, tracciato che sta ospitando questo fine settimana il GP del Qatar, quarto appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto2. Si tratta di una conferma per l'iberico, già dominante nel primo turno andato in scena nel primo pomeriggio. Il pilota in sella alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP nello specifico ha fermato il cronometro a 1:57.073, regolando di +0.022 la Fantic Racing LINO SONEGo di Aron Canet, miglioratosi dopo la prima sessione piazzandosi al secondo posto davanti a Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), terzo a +0.063. Bene poi Deniz Oncu, bravo a stampare il quarto tempo con +0.063 precedendo Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2), quinto a +0.133 e Zonta VD Goorbergh (RW-Idrofoglia Racing GP), sesto a +0.241.

