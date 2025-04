Lanazione.it - Carceri, a Sollicciano incontri intimi autorizzati, ammessi coniuge o convivente

Firenze, 11 aprile 2025 – Nel carcere disarannoper i carcerati. Potrà essere ospitato il o la, anche più di una volta al mese. Secondo una serie di criteri. Si tratta del diritto alla sessualità dei detenuti, che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) riconosce dunque alle persone recluse con questa importante novità. Il progetto per il momento è per il carcere dima anche per quelli di Brescia, Trento, Civitavecchia, Bologna, quello di Secondigliano a Napoli. In carcere, i criteri per questo tipo disaranno disciplinati da una serie di prassi e verifiche. Ad usufruire di questo tipo dipotranno essere soltanto ilo la persona stabilmentedel detenuto, in diversi casi anche più di una volta al mese.