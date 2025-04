Governo supporta imprese e lavoro | fondi rapidi e semplici contro dazi di Trump

Governo ha dato una risposta per sostenere le imprese e il lavoro in questa difficile congiuntura aggravata dai dazi di Trump. Ora come sempre, ma soprattutto ora, è cruciale che la struttura e l'utilizzo di questi fondi siano efficaci, rapidi, e semplici. Che sia chiaro come verranno spesi e secondo quali priorità". La presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, lo evidenzia a margine dell'evento 'Voci' organizzato annualmente a porte chiuse in Puglia. "L'esperienza di Transizione 5.0 deve insegnarci - dice la leader degli industriali under 40 - che prima dell'ammontare delle risorse, il successo di una misura dipende dalla sua concreta usabilità da parte di chi ne è destinatario. Così si genera fiducia e si limita l'incertezza". Quotidiano.net - Governo supporta imprese e lavoro: fondi rapidi e semplici contro dazi di Trump Leggi su Quotidiano.net "Ilha dato una risposta per sostenere lee ilin questa difficile congiuntura aggravata daidi. Ora come sempre, ma soprattutto ora, è cruciale che la struttura e l'utilizzo di questisiano efficaci,, e. Che sia chiaro come verranno spesi e secondo quali priorità". La presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, lo evidenzia a margine dell'evento 'Voci' organizzato annualmente a porte chiuse in Puglia. "L'esperienza di Transizione 5.0 deve insegnarci - dice la leader degli industriali under 40 - che prima dell'ammontare delle risorse, il successo di una misura dipende dalla sua concreta usabilità da parte di chi ne è destinatario. Così si genera fiducia e si limita l'incertezza".

Governo supporta imprese e lavoro: fondi rapidi e semplici contro dazi di Trump. «Stragi sul lavoro, il governo è responsabile come le imprese». Imprese e sindacati alleati incalzano il governo: misure urgenti contro i dazi USA per salvare l’economia italiana. Governo: DDL annuale sulle piccole e medie imprese. Francesca Re David su 'il manifesto': Stragi sul lavoro, il governo è responsabile come le imprese. Piattaforma SIISL aperta a cittadini e imprese. Ne parlano su altre fonti

Anghileri: 'Bene sostegno a imprese, sia rapido ed efficace' - "Il Governo ha dato una risposta per sostenere le imprese e il lavoro in questa difficile congiuntura aggravata dai dazi di Trump. Ora come sempre, ma soprattutto ora, è cruciale che la struttura e l' ... (ansa.it)

Il governo italiano e il sostegno alle imprese colpite dai dazi - Le imprese italiane si trovano ad affrontare una situazione complessa a causa dei dazi imposti dagli Stati Uniti. Queste misure, volute dall’amministrazione Trump, hanno colpito in modo particolare se ... (notizie.it)

Dazi, Calderone: "Rispondiamo puntando su lavoratori, imprese e competitività" - "In questo momento, per quanto riguarda le mie deleghe specifiche nel Governo, stiamo sostenendo i lavoratori e le imprese. E puntiamo sulla competitività. L'Italia produce tanti prodotti di qualità, ... (ilgiornale.it)