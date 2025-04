Lanazione.it - Discarica nel torrente, Arpat: “Nessun peggioramento della qualità delle acque”

Firenze, 11 aprile 2025 – “nelladelRovigo, a Palazzuolo sul Senio, dopo la frana che ha portato alla luce una vecchiarisalente a oltre 50 anni fa”, lo confermano i risultati dei campionamenti effettuati da, l’Agenzia regionale per la protezione ambientaleToscana, che ha monitorato il tratto del corso d’acqua a monte e a valle dell’area interessata dallo smottamento. I prelievi sono stati eseguiti il 26 marzo 2025, pochi giorni dopo l’ondata di maltempo del 14-15 marzo che ha attivato la frana in una zona lambita dale contenente rifiuti smaltiti in epoca di raccolta indifferenziata. I tecnici hanno misurato sul posto parametri come temperatura, pH, conducibilità e ossigeno disciolto, senza riscontrare variazioni significative tra i dati rilevati a monte e quelli a vallefrana.