LIVE MotoGP GP Qatar 2025 in DIRETTA | squillo di Bagnaia con la media al posteriore

DIRETTA LIVE19.36 Bagnaia si migliora e si porta a soli 0.059 da Alex Marquez, ancora con gomme medie. Ve lo avevamo detto: Pecco parte più in sordina rispetto a Marc Marquez, ma poi arriva. E sta arrivando.19.35 25 minuti al termine delle pre-qualifiche. Al momento Jorge Martin è 20° a 1.465.19.34 Bagnaia si rialza nel suo secondo giro con gomma media nuova al posteriore.19.33 Dei primi, solo Bagnaia e Marc Marquez hanno utilizzato una gomma media al posteriore. Gli altri avevano una soft, che chiaramente è più performante sul giro secco.19.32 Ottimo Bagnaia! E’ secondo a soli 69 millesimi da Alex Marquez.19.30 Morbidelli è 3° a 0.264, Di Giannantonio 4° a 0.354. Bagnaia, come Marquez, rientra con gomma media nuova al posteriore. Al momento è 4° a 0.429. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: squillo di Bagnaia con la media al posteriore Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.36si migliora e si porta a soli 0.059 da Alex Marquez, ancora con gomme medie. Ve lo avevamo detto: Pecco parte più in sordina rispetto a Marc Marquez, ma poi arriva. E sta arrivando.19.35 25 minuti al termine delle pre-qualifiche. Al momento Jorge Martin è 20° a 1.465.19.34si rialza nel suo secondo giro con gommanuova al.19.33 Dei primi, soloe Marc Marquez hanno utilizzato una gommaal. Gli altri avevano una soft, che chiaramente è più performante sul giro secco.19.32 Ottimo! E’ secondo a soli 69 millesimi da Alex Marquez.19.30 Morbidelli è 3° a 0.264, Di Giannantonio 4° a 0.354., come Marquez, rientra con gommanuova al. Al momento è 4° a 0.429.

