Strage del bus ad Avellino condanna definitiva a 6 anni per Giovanni Castellucci ex ad di Aspi | nel disastro morirono 40 persone

Strage del bus ad Avellino, condanna definitiva a 6 anni per Giovanni Castellucci (ex ad di Aspi): nel disastro morirono 40 persone - È definitiva la condanna a sei anni per l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci in relazione al procedimento legato alla strage del 28 luglio del 2013 quando ... (leggo.it)

