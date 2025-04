Erano ancora sporche di sangue Ilaria Sula la scoperta choc a casa della madre di Mark

ancora un colpo di scena nel terribile caso della morte di Ilaria Sula, la studentessa uccisa dall’ex fidanzato che non accettava la fine della loro relazione. Proprio in queste ore, infatti, gli investigatori hanno fatto una nuova scoperta che getta ulteriore luce sul terribile delitto che ha sconvolto l’Italia.Durante un sopralluogo avvenuto giovedì 10 aprile nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano di Roma, la Squadra Mobile ha sequestrato un paio di ciabatte sporche di sangue appartenenti alla madre di Mark Samson, il 23enne accusato dell’omicidio della 22enne Ilaria Sula, studentessa originaria di Terni.Secondo quanto emerge dalle indagini, la donna – già formalmente indagata per occultamento di cadavere in concorso con il figlio – avrebbe ammesso agli inquirenti di aver aiutato Mark a ripulire la stanza dove è avvenuto il delitto, spiegando di aver solo rimosso le tracce ematiche presenti. Thesocialpost.it - “Erano ancora sporche di sangue”. Ilaria Sula, la scoperta choc a casa della madre di Mark Leggi su Thesocialpost.it un colpo di scena nel terribile casomorte di, la studentessa uccisa dall’ex fidanzato che non accettava la fineloro relazione. Proprio in queste ore, infatti, gli investigatori hanno fatto una nuovache getta ulteriore luce sul terribile delitto che ha sconvolto l’Italia.Durante un sopralluogo avvenuto giovedì 10 aprile nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano di Roma, la Squadra Mobile ha sequestrato un paio di ciabattediappartenenti alladiSamson, il 23enne accusato dell’omicidio22enne, studentessa originaria di Terni.Secondo quanto emerge dalle indagini, la donna – già formalmente indagata per occultamento di cadavere in concorso con il figlio – avrebbe ammesso agli inquirenti di aver aiutatoa ripulire la stanza dove è avvenuto il delitto, spiegando di aver solo rimosso le tracce ematiche presenti.

