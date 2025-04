Rissa nel Carcere di Salerno | detenuto ferito finisce in ospedale

Salerno: lo fa sapere il consigliere nazionale Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Emilio Fattorello. Ieri sera, nella Prima Sezione, si è consumata una ennesima lite tra detenuti con una violenta. Salernotoday.it - Rissa nel Carcere di Salerno: detenuto ferito finisce in ospedale Leggi su Salernotoday.it Ancora episodi di violenza presso la Casa Circondariale di: lo fa sapere il consigliere nazionale Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Emilio Fattorello. Ieri sera, nella Prima Sezione, si è consumata una ennesima lite tra detenuti con una violenta.

