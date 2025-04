Internews24.com - Fiore rivela: «Da ragazzino innamorato perso dell’Inter! Giocare in nerazzurro? Ci sono stato vicino, ma…»

di Redazione: «Dain? Ci, ma.» Le parole dell’ex giocatoreStefano, ex centrocampista della Nazionale italiana, hato un interessante retroscena di mercato durante un’intervista rilasciata a Radio Serie A, risalente al periodo in cui militava nel Valencia.LE PAROLE- «Dami innamorai, soprattutto grazie al famisissimo scudetto del 1988 di Trapattoni, con Serena, Berti, Matthaus. Quell’Inter dei record mi entrò nel cuore.comunque felicissimo della mia carriera, forse non ho neanche tanti rimpianti. Ho realizzato quello che volevo, cosa che in tanti non posdire lo stesso. Se per gioco mi chiedi in quale squadra avrei voluto, probabilmente direi l’Inter.