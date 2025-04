Governo sostiene imprese contro i dazi di Trump | l' appello di Maria Anghileri

Governo ha dato una risposta per sostenere le imprese e il lavoro in questa difficile congiuntura aggravata dai dazi di Trump. Ora come sempre, ma soprattutto ora, è cruciale che la struttura e l'utilizzo di questi fondi siano efficaci, rapidi, e semplici. Che sia chiaro come verranno spesi e secondo quali priorità". La presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, lo evidenzia a margine dell'evento 'Voci' organizzato annualmente a porte chiuse in Puglia. "L'esperienza di Transizione 5.0 deve insegnarci - dice la leader degli industriali under 40 - che prima dell'ammontare delle risorse, il successo di una misura dipende dalla sua concreta usabilità da parte di chi ne è destinatario. Così si genera fiducia e si limita l'incertezza".

