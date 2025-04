Decima Torrino il parco abbandonato dopo il sequestro | anatroccoli divorati dalle tartarughe

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 11 aprile 2025 – Un tempo punto di ritrovo per famiglie e bambini, oggi simbolo di abbandono e degrado. È la triste sorte dell’area verde di via di, nella zona del IX Municipio di Roma, dove sorgeva lo Stardust Village, da anni al centro di una lunga vicenda giudiziaria.il, ilè stato lasciato a se stesso: le strutture sono inaccessibili, la vegetazione incolta e il laghetto, un tempo popolato da anatre e, è diventato una trappola mortale.Dodicinel laghettoIl cuore della denuncia è il laghetto artificiale, ormai privo di ogni cura. Qui, dodicisono stati, in una dinamica crudele quanto prevedibile: nessuno interviene per garantire l’ossigenazione dell’acqua, nessuno si occupa della nutrizione degli animali, che si sono trasformati in predatori per sopravvivere.